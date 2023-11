Protezione Civile di Campagna: aperte le iscrizioni

Dal 4 al 22 novembre sono aperte le iscrizioni per frequentare il corso base e successivamente diventare volontari al Nucleo Comunale di Protezione Civile Citta di Campagna. In 5 date, tra novembre e gennaio, gli aspiranti volontari frequenteranno un corso formativo dove acquisiranno le nozioni di base sia regolamentari che operative per poi entrare a far parte del Nucleo Comunale di Protezione Civile di Campagna.

Al termine delle 5 lezioni teorico-pratiche i neo iscritti saranno avviati al periodo di tirocinio della durata di 6 mesi, in affiancamento ai volontari con più esperienza.

“Sono sicuro che l’esempio che i nostri volontari quotidianamente esprimono, sarà da stimolo per tutte quelle persone che vorranno avvicinarsi al mondo del volontariato. Ringrazio gli uomini e le donne che compongono il nostro Nucleo Comunale per la dedizione e la professionalità che giorno per giorno mettono a disposizione della nostra città, sacrificando i loro interessi familiari e personali per il bene della collettività. Sono orgoglioso di essere a capo di questo Nucleo, un vero fiore all’occhiello per la nostra città.” Queste sono state le parole del Sindaco Biagio Luongo – alla presentazione della nuova campagna di reclutamento.