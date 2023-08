Prorogato il servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Camerota

Il Comune di Camerota ha reso noto di aver richiesto la proroga del servizio di trasporto pubblico urbano e i collegamenti da e per la stazione dei treni di Pisciotta-Palinuro fino al 30 settembre 2023. Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha dichiarato: «Abbiamo richiesto come Amministrazione Comunale alla Provincia e alla Regione Campania la proroga dei servizi aggiuntivi di trasporto da per la stazione di Pisciotta – Palinuro ed i servizi di collegamento tra le frazioni del nostro Comune. L’estate prosegue anche a settembre pertanto è necessario ed importante prorogare i servizi di trasporto al fine di migliore l’accessibilità al nostro territorio garantendo inoltre il diritto alla mobilità ai lavoratori, pendolari e turisti affascinati dal nostro territorio».

«Abbiamo chiesto la proroga dei servizi perchè a Camerota l’estate non finisce il 31 agosto – ha aggiunto Gerardo D’Onofrio, consigliere delegato alla Viabilità – è importante garantire il trasporto pubblico ai turisti, anche in quel periodo che viene definito ‘bassa stagione’ ma che al nostro territorio garantirà molte soddisfazioni in termini di numeri».