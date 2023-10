Promozione. Battipagliese corsara a Pagani. Pari Ebolitana

Nella quarta giornata del Campionato di Promozione Girone D, successo per la Battipagliese sul campo dell’Atletico Pagani, decidono l’incontro le reti di Paciello e Olmos.

L’Ebolitana pareggia per 1-1 sul campo della Sanseverinese, la squadra bianco-azzurra, dopo essere passata in vantaggio con Garofalo si è fatta recuperare dalla rete di Villacaro.

Il Vittoria Junior Stabia vince a valanga sul Centro Storico Salerno per 5-1 e si porta da sola al comando della classifica.

Nelle zone basse della classifica da sottolineare il primo punto ottenuto dal Real Palomonte, con il pareggio 1-1, contro l’Atletico Faiano.