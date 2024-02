Il nuovo direttore sanitario dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla è Luigi Mandia. Si tratta del terzo ritorno del medico originario di Sicignano degli Alburni, che ha precedentemente guidato con il nosocomio valdianese anche durante la pandemia da covid.

Inizierà a breve il suo mandato

Dopo un breve periodo di assenza per un incarico in Calabria, Mandia è stato scelto come vincitore del concorso per tornare a dirigere il Curto e inizierà il suo mandato nei prossimi giorni.