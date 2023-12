Piaggine, l’assessore regionale Nicola Caputo incontra gli agricoltori e i cittadini

L’associazione “Primula Cervati”, presieduta da Francesco Ricci, in collaborazione con il “Movimento Zappatista” di Piaggine, presieduto da Federico Vairo, ha promosso un incontro con l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo. L’incontro è previsto per venerdì, 15 dicembre. Durante la mattinata, Caputo visiterà personalmente le aziende del territorio per confrontarsi con i loro proprietari al fine di raccoglierne le istanze e comprendere le problematiche che questi affrontano nell’espletare il loro lavoro.

Il programma

Nel pomeriggio l’assessore all’Agricoltura interverrà durante l’incontro pubblico con i cittadini, gli agricoltori, gli allevatori, i coltivatori e gli amministratori dell’intero territorio, che si terrà presso la Sala Polifunzionale G. Vertullo di Piaggine a partire dalle ore 15:00.

Le finalità

Gli organizzatori hanno invitato anche i rappresentanti degli enti locali come il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e le Comunità Montane a prendere parte al dibattito. Il “Movimento Zappatista” è nato da un gruppo spontaneo di cittadini mossi dall’obiettivo comune di portare all’attenzione della Regione Campania le richieste di aiuto degli allevatori e degli agricoltori delle aree interne del Cilento che, puntualmente, affrontano problemi dovuti all’invasione dei cinghiali, all’abbandono delle terre un tempo coltivate, allo spopolamento e al dissesto idrogeologico.