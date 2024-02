Piaggine: installata una centralina per il rilievo dei dati climatici sul Monte Cervati

Sul Monte Cervati, nel comune di Piaggine, è stata installata una centralina per il rilievo dei dati climatici grazie alla collaborazione tra il comune, guidato dal sindaco Renato Pizzolante, il CAI Salerno e il CNR.

La centralina

La centralina, protetta da una staccionata e situata in un’area aperta, ventilata e distante da fonti di calore o da ostacoli che possano influenzare le letture dei sensori, permette il rilievo preciso e in tempo reale delle condizioni climatiche del luogo. Tali dati serviranno, oltre che per dare informazioni relative al meteo tempestive, anche e soprattutto per comprendere e studiare i cambiamenti ambientali e climatici.

I dati

I dati, di importante valore scientifico, rilevati dalla stazione meteo installata sul Monte Cervati, saranno consultabili sul sito www.rifugisentinella.cai.cnr.it o cercando la voce “Osservatorio Meteorologico di Rifugio Cervati” sul portale www.meteoproject.it .

Il Cervati rientra, così, a far parte della Rete dei Rifugi CAI e di Osservatori CNR che percorre tutta l’Italia allo scopo di mettere a sistema le infrastrutture già esistenti al fine di ottenere un quadro aggiornato sullo stato del clima e dell’ambiente delle montagne italiane.