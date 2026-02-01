PD Camerota, il circolo locale rinnova i vertici: Marilena Fiore nuova segretaria

Si è tenuto nella giornata di ieri a Camerota, il congresso del circolo del PD che ha sancito l’inizio di una nuova fase politica. Dopo un lungo ciclo durato otto anni, il segretario uscente, Ciro Ingmar Cusati, lascia la guida della segreteria. Un passaggio di consegne nel segno della continuità: Cusati assume infatti la carica di Presidente e tesoriere del circolo.

La nomina

L’assemblea ha scelto Marilena Fiore come nuova segretaria del circolo cittadino. Ad affiancarla in questo percorso, nel segno della stabilità organizzativa, è stato confermato nel ruolo di vicesegretario Cristian Greco.