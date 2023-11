Paura nel maceratese: operaio originario del Cilento cade in un pozzo e resta ferito

Ieri mattina, un grave incidente sul lavoro si è verificato a Castelraimondo, cittadina situata nella provincia di Macerata. La vittima dell’episodio è un giovane operaio di 21 anni originario di Caselle in Pittari.

Dinamica dell’incidente a Torre del Parco

L’episodio si è consumato nella località Torre del Parco, dove il giovane stava svolgendo la sua attività in un cantiere stradale. Per cause ancora da accertare, il lavoratore è precipitato in un pozzo profondo 20 metri, riportando gravi ferite.

Intervento dei Vigili del Fuoco e trasferimento in eliambulanza

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che grazie alle tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviali) sono riusciti a recuperare il giovane e consegnarlo ai sanitari del 118. Successivamente, è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale di Torrette di Ancona, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Fortunatamente, al momento, non sembra essere in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri e dell’Ispettorato del Lavoro

L’incidente sul lavoro è attualmente al centro delle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Camerino e dall’Ispettorato del Lavoro. Il cantiere coinvolto nell’incidente, situato a pochi chilometri da Camerino, è parte del progetto di costruzione della Pedemontana. Sono in corso accertamenti per comprendere le dinamiche dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.