Paura sulla Pedemontana: due giovani coinvolti in un incidente

Ennesimo incidente sulla Pedemontana. La strada provinciale che collega Omignano Scalo con il territorio del Comune di Casal Velino si conferma un’arteria pericolosa, sia per la sua conformazione che per lo stato di manutenzione di alcuni tratti. Inoltre talvolta è l’alta velocità ad aumentare i rischi per la sicurezza.

Incidente sulla Pedemontana: due giovani coinvolti

L’ultimo incidente sulla Pedemontana è avvenuto questa mattina (1 settembre), intorno alle 11, proprio nel punto in cui nel febbraio dello scorso anno morì il piccolo Emanuele.

Questa volta a restare coinvolti in un sinistro due giovani che viaggiavano su una Volkswagen Polo. Per cause ancora da accertare l’automobile è finita fuori strada ribaltandosi e terminando la sua corsa in una cunetta.

I soccorsi

Alcuni passanti hanno pensato al peggio ed hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco del distaccamento vallese e i sanitari del 118.



I due giovani indossavano le cintura e questo può avergli evitato traumi maggiori. Se la sono cavata con qualche contusione ma vista la dinamica le conseguenze potevano essere ben peggiori. Dopo il sinistro, disagi si sono registrati alla circolazione.

Questo punto della Pedemontana, già teatro di altri incidenti, si conferma un pericolo. Tra l’altro mancano i guard rail e ciò aumenta le criticità. I residenti e quanti vi transitano quotidianamente, da tempo chiedono interventi alla Provincia, competente per l’arteria, al fine di aumentarne la sicurezza.