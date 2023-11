Paura all’ospedale di Battipaglia, aggredito autista di un’ambulanza

Nella giornata di domenica il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza è diventato teatro di una violenta aggressione. Un autista di un’ambulanza dell’Asl è stato attaccato da un uomo proprio davanti all’entrata del presidio sanitario.

La dinamica dell’aggressione

L’aggressore, appoggiato al veicolo dell’Asl, avrebbe reagito con violenza quando il conducente dell’ambulanza gli ha chiesto di non appoggiarsi al mezzo. Calci e pugni sarebbero piovuti sul malcapitato, che è rimasto ferito nel tentativo di mantenere l’ordine e la sicurezza intorno al veicolo sanitario.

Un vigilante dell’ospedale ha prontamente reagito bloccando l’uomo. Tuttavia, nonostante il suo intervento, è riuscito a sfuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’Arrivo delle Forze dell’Ordine e le indagini

Le volanti della polizia del commissariato di Battipaglia sono giunte tempestivamente al pronto soccorso, intervenendo nell’indagine sull’aggressione. Gli investigatori hanno avviato le ricerche per ricostruire l’episodio, ma l’autista dell’ambulanza non ha ancora sporto denuncia.

Gli investigatori hanno ampliato le loro indagini acquisendo i filmati delle telecamere posizionate nella zona antistante al pronto soccorso. Questi video potrebbero fornire ulteriori dettagli sull’aggressione e aiutare nella ricostruzione dell’intera dinamica dell’evento.

La sicurezza in ospedale

Da molti tempo, l’ospedale di Battipaglia ha perso il supporto del drappello della polizia, sollevando interrogativi sulla sicurezza del personale e dei pazienti. L’episodio di violenza mette in luce la necessità di rafforzare le misure di sicurezza in ambito ospedaliero come chiesto anche dai sindacati nelle scorse settimane.