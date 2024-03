Pasqua sicura: oltre 55 mila prodotti non sicuri sequestrati dalla Guardia di Finanza nel salernitano

In vista delle imminenti festività pasquali, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha intensificato l'attività di controllo del territorio in tutta la provincia con lo scopo di contrastare il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. L'operazione ha portato al sequestro di oltre 55 mila prodotti in due distinti interventi.

Le attività

Ad Eboli, i finanzieri del locale Gruppo hanno rinvenuto, in un esercizio commerciale, oltre 18.000 prodotti privi delle necessarie certificazioni, delle indicazioni e delle avvertenze per l'uso, in lingua italiana, previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore.

A Nocera Inferiore, le Fiamme Gialle della Compagnia di Cava de' Tirreni hanno sequestrato oltre 38 mila prodotti in un negozio, anch'essi non riportanti un'adeguata informazione e privi degli standard minimi di sicurezza.

I sequestri della Guardia di Finanza

La merce sequestrata, consistente in accessori vari, materiale elettrico, decorazioni e gadget a tema pasquale, era stata esposta per la vendita ed era pronta per essere commercializzata.

I titolari dei due esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative.

La Guardia di Finanza conferma il costante impegno a tutela del mercato e dei consumatori.