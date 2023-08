Ottati: Dall’8 al 9 agosto ritorna l’Ottati EtnoMusic Festival

Tutto pronto ad Ottati per l’undicesima edizione dell’Ottati Etnomusic Festival.

L’importante evento, promosso dal Comune di Ottati guidato dal sindaco Elio Guadagno, patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno e organizzato con la collaborazione della Pro Loco di Ottati, del Sistema Accoglienza Integrazione, della Cooperativa Sociale L’Impronta, dal Forum dei Giovani di Ottati, dall’Ottati Polisportiva e dalla Parrochia di San Biagio si terrà nei giorni 8 e 9 agosto quando, presso lo spiazzale del Santuario del Cardoneto, si esibiranno in concerto gratuito, tra gli altri, la band Zeketam, l’artista Briga e tanti artisti in un’alternanza di musica e canti unica nel suo genere.

I due grandi concerti saranno solo una parte della kermesse che prevede tanti momenti di festa e condivisione.

Il programma

L’evento, infatti, inizierà l’otto agosto a partire dalle ore 17:00 con il Laboratorio Creativo organizzato presso l’Oasi Mariana di località Cardoneto, un modo per permettere ai bambini di esprimere il loro potenziale attraverso diverse attività artistiche.

Alle ore 19:00, invece, presso lo stesso sito sarà preparato l’aperitivo multiculturale in cui i cittadini provenienti dalle altre nazionalità, ma accolti nel territorio ottatese, potranno far conoscere a tutti le specialità della loro terra in uno scambio culturale che, di certo, farà bene alla mente, al cuore e all’anima.

Il concerto dell’otto agosto inizierà alle ore 22:00 con l’esibizione della band I Malamente.

Ad esibirsi in concerto subito dopo sarà la band “Zeketam”, originaria dell’Irpinia.

La seconda serata

La seconda serata dell’undicesima edizione dell’Ottati Etnomusic Festival, ossia quella del nove agosto, si aprirà alle ore 18:00 presso piazza Umberto I con l’Afrofitness a cura di Loredana Carannante, una disciplina sportiva che attraverso il movimento del corpo concilia il benessere psicofisico apportando tanti benefici per l’umore.

Alle ore 19:30 sarà riproposto l’aperitivo multiculturale sempre presso l’Oasi Mariana del Cardoneto e alle ore 22:00 si esibirà Briga in concerto gratuito.

La serata continuerà fino a notte fonda con i Dj Sassmen e SirXSamba e con la musica del Djset.

Briga sarà l’ospite d’onore di questa edizione. Il cantante è emerso grazie alla scuola più famosa d’Italia, quella di Amici di Maria De Filippi e ha collaborato con diversi artisti della scena rap, ha vinto il premio RTL 102.5 per il singolo “L’amore è qua” e per lui, successivamente, è arrivato anche il disco di platino. Vanta collaborazioni con artisti come Gemitaiz, Gianluca Grignani, Lorenzo Fragola e Alessio Bernabei. Indimenticabile la partecipazione al Festiva di Sanremo insieme all’immensa Patty Pravo e la collaborazione con Gigi D’Alessio nel pezzo “Guaglione” e per lui, ad Ottati, c’è già grande attesa.

L’evento si è avvalso del sostegno di tante aziende del territorio verso le quali il sindaco Guadagno, il vicesindaco Martino Luongo, in prima linea per l’organizzazione della manifestazione, e tutta l’amministrazione comunale hanno espresso tanta gratitudine.

Due giorni da non perdere, dunque, per l’undicesima edizione dell’Ottati EtnoMusic Festival che da appuntamento a tutti dall’8 al 9 agosto.