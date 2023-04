Ospedale di Sapri, ecco i fondi dell’Asl

L’importo finanziato dall’Azienda Sanitaria Locale di Salerno per l’Ospedale “Immacolata” di Sapri, che rientra nel piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 stabilito dall’ASL Salerno, ammonta a sei milioni di euro. Questa notevole somma è destinata a diversi interventi, tra cui l’adeguamento degli impianti, l’allineamento della struttura alle norme antisismiche nazionali e l’ampliamento del corpo principale del presidio ospedaliero.

Realizzazione di un nuovo Pronto Soccorso, Reparti di oncologia e Gastroenterologia e parcheggio interrato

Nello specifico, i lavori strutturali riguarderanno la realizzazione di un nuovo Pronto Soccorso, dei Reparti di oncologia e Gastroenterologia, nonché di un parcheggio interrato. Inoltre, è prevista la ristrutturazione dell’attuale reparto che ospita il Pronto Soccorso e il reparto di Tanatologia, come indicato nella scheda tecnica elaborata. Questi interventi sono necessari per adeguare l’ospedale “Immacolata” alle nuove destinazioni assegnate dal nuovo atto aziendale.

Un risultato importante per il territorio del Golfo di Policastro e del Basso Cilento

L’ospedale “Immacolata” di Sapri è un punto di riferimento per la popolazione presente nei diversi comuni del Basso Cilento e del Golfo di Policastro. Tuttavia, negli ultimi anni ha affrontato numerose problematiche legate al depotenziamento della struttura sanitaria e alla carenza di personale medico. Pertanto, l’investimento di sei milioni di euro e l’approvazione del progetto esecutivo sono considerati un risultato importante per il territorio, ottenuto grazie alla sinergia tra i diversi Enti interessati.

Soddisfazione da parte del Sindaco di Sapri e di CittadinanzAttiva Sapri – Golfo di Policastro

“È per noi una grande soddisfazione vedere approvato in via definitiva un progetto di tale portata – ha dichiarato il Sindaco di Sapri, Antonio Gentile – Tutto questo è il risultato di un buon lavoro di squadra. Si riprende dunque un percorso importante anche per il futuro della struttura ospedaliera. È un’opera di estremo interesse per il nostro territorio. Gli uffici comunali e dell’asl hanno lavoro di concerto per ottenere questo ottimo risultato. Un percorso iniziato negli ultimi tre anni e oggi arriviamo alla conclusione di questo primo importante step“.

Grande soddisfazione per il risultato ottenuto arriva anche da CittadinanzAttiva Sapri – Golfo di Policastro. “Finalmente dopo anni di incontri e solleciti sulla materia edilizia sanitaria inerente all’ospedale di Sapri si è giunti all’approvazione del progetto esecutivo – ha dichiarato il coordinatore di CittadinanzAttiva Sapri – Golfo di Policastro Vincenzo Lovisi – Ringraziamo tutti gli Enti e le persone che hanno lavorato in silenzio ma con determinazione per la preparazione degli atti propedeutici all’approvazione di questo progetto. Niente era scontato soprattutto in un periodo come questo dove la pubblica amministrazione vive desertificazione di personale. Ora auspichiamo una celerità nel bandire quanto prima i lavori da realizzare così da passare in tempi rapidi alla fase finale“.