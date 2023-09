Operazione Avalanche: a Sapri celebrazioni per l’80° anniversario dello Sbarco

L’operazione Avalanche ha costituito un passo fondamentale per la conquista della libertà e per la liberazione dal nazifascismo. È il messaggio emerso nella serata di ieri a Sapri, in occasione della giornata dedicata all’80esimo anniversario dello sbarco degli alleati avvenuto il 9 settembre del 1943 a Salerno. Un appuntamento importante come sottolineato dal presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri, presente all’incontro. Una manifestazione organizzata dal Comune di Sapri in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Caselle in Pittari e che ha visto i saluti e gli interventi del Presidente Alfieri, del Sindaco Antonio Gentile, del Capitano dei Carabinieti della compagnia di Sapri Francesco Fedocci, dello storico Angelo Guzzo, che ha fatto un excursus su quanto accaduto in quei giorni, e del presidente dell’associazione 15 Agosto 1943 Luciano Ignacchiti, data simbolo per la cittadina del Golfo di Policastro che in quel terribile mese di Agosto a causa dei bombardamenti perse 80 concittadini.

Una serata dedicata al ricordo delle vittime e alle barbarie della guerra che si è conclusa con il concerto della Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania