Onde alte due metri, turista salvato a Marina di Camerota dalla guardia costiera

Ha rischiato la vita tra le onde del mare di Marina di Camerota. Un turista originario di Torre del Greco è stato miracolosamente tratto in salvo degli uomini della Guardia Costiera dislocati a bordo della Motovedetta Sar agli ordini del Tenente di Vascello Amalia Mugavero. Il 51enne nella mattinata odierna aveva raggiunto via terra la spiaggia del Troncone, tipica spiaggetta della costa di Marina di Camerota.

Mare mosso: bagnante rischia la vita

Doveva essere una giornata di pieno relax per il 51enne. Ma improvvisamente è iniziato per lui un incubo. Il malcapitato, nonostante i ripetuti avvertimenti ad opera del personale della Guardia Costiera di ripararsi adeguatamente, aveva deciso di rimanere sulla spiaggetta. E di lì a poco la giornata di relax si è trasformata in una tragedia.

D’improvviso le onde hanno raggiunto i due metri d’altezza, bloccando di fatto il turista che a causa del mare vistosamente ingrossato ha rischiato di annegare.

I soccorsi

Allertati i soccorsi da parte del titolare di un lido presente nei paraggi, subito si è messa in moto l’operazione di salvataggio. Il 51enne è stato raggiunto tempestivamente dai militari della Guardia Costiera dell’ufficio marittimo di Marina di Camerota, a bordo della Motovedetta, che con maestria e sprezzanti del pericolo sono riusciti a trarre in salvo il turista.

Il salvataggio

Le operazioni di salvataggio sono durate circa un’ora a causa del basso fondale che caratterizza la zona e del mare ormai in tempesta. Dopo essere stato recuperato, il malcapitato è stato trasportato sulla banchine del porto di Marina di Camerota dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo. Fortunatamente il bagnante, nonostante un malore iniziale, sembra che non abbia riportato conseguenze ben più gravi.