Olevano sul Tusciano, “Libriamoci”: Promuovere la lettura tra i più giovani

Il Comune di Olevano sul Tusciano patrocina l’iniziativa “Libriamoci” in programma fino al 18 novembre e organizzata dall’Istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci”, nell’ambito della campagna nazionale promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura, e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

“Se leggi ti lib(e)ri”

Il Centro per il libro e la lettura ha scelto come tema istituzionale dell’edizione 2023 “Se leggi ti lib(e)ri” invitando a riflettere sul valore della lettura come espressione di LIBERTA’ e su quello del libro come chiave per ottenerla.

L’iniziativa sarà presentata domani 14 novembre 2023 alla presenza del sindaco Michele Ciliberti.

Un’amministrazione che promuove il valore della lettura

“L’amministrazione di Olevano è sensibile verso le iniziative che interessano gli studenti e, nel caso specifico, verso quelle dedicate alla lettura affinché diventi per gli studenti una buona abitudine quotidiana – dichiara il primo cittadino Ciliberti – Un ringraziamento lo rivolgo alla dirigente scolastica Viviana Mangano, al corpo docenti, all’assessore Giusy Pastorino e al consigliere delegato all’Istruzione, Eterna Maruotto, che hanno organizzato l’evento che interesserà tutta la comunità scolastica olevanese”.

Le iniziative e i momenti dedicati alla lettura proseguiranno con il “Maggio dei Libri”.