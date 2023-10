La Provincia di Salerno investe oltre mezzo milione di euro per il territorio del Comune di Olevano sul Tusciano

Nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza della rete di strade provinciale nei Picentini, la Provincia di Salerno, guidata dal presidente Franco Alfieri, ha inserito nel piano di interventi da realizzarsi nel breve temine diverse strade o tratti viari che interessano il territorio di Olevano sul Tusciano.

La notizia, con orgoglio, viene resa nota direttamente dal Sindaco di Olevano sul Tusciano Michele Ciliberti.

Le dichiarazioni

“Sono diverse le strade che saranno interessate da lavori di riqualificazione: Strada Provinciale Olevano-Macchia (Montecorvino Rovella), Lavori di sistemazione di vari tratti del piano viabile dissestato della Sp 428 per un importo complessivo di euro 136.976,81; Lavori di sistemazione a tratti del piano viario e manutenzione del corpo stradale sulla S.P 350 che tramite i Monti Eboli collega Eboli ad Olevano sul Tusciano – Importo complessivo euro 136.845,00”.

Poi il primo cittadino aggiunge: “Questi inteventi si vanno a sommare a quello dei mesi scorsi e che dovrebbero partire nelle prossime settimane, dove per la Strada Provinciale Battipaglia-Olevano-Bivio Arpignano sono stati finanziati i lavori relativi alla messa in sicurezza della S.P 29. per un importo complessivo di euro 399.998,76”.

“L’attenzione della Provincia di Salerno per Olevano sul Tusciano è il risultato del lavoro svolto in questi mesi dal sindaco Michele Ciliberti e dall’assessore alla Viabilità, Armando Poppiti, nonché degli uffici comunali preposti”, conclude la nota.