Ok dal Ministero della Salute ad interventi per 5 milioni di euro per l’ospedale di Polla

Il presidio ospedaliero “Luigi Curto” di Polla potrebbe beneficiare di un finanziamento di circa 5 milioni di euro per migliorare le strutture e le attrezzature. La cifra è destinata all’adeguamento sismico della struttura ma anche all’adeguamento delle sale operatorie, della gastroenterologia e del pronto soccorso.

Il finanziamento

Dei 5 milioni di euro, 800 mila euro sono stati ad arredi e attrezzature. L’esito positivo del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della Salute all’Accordo di Programma presentato dalla Regione Campania è riportato sul Burc dello scorso 11 dicembre.

Gli altri progetti

Nella vasta documentazione riportata nella sezione “Tutela della Salute e Coordinamento del sistema Sanitario” sono diverse le strutture sanitarie campane destinatarie di importanti finanziamenti e per le quali si prevedono maestose migliorie. E’ prevista anche la costruzione di nuovi ospedali come quello di Santa Maria Capua Vetere, a Castellammare di Stabia, il polo pediatrico “Nuovo Santobono” di Napoli e il nuovo ospedale di Battipaglia per il quale, nel prospetto pubblicato, sono previsti interventi per oltre 96 milioni di euro con la “costruzione di un nuovo ospedale in Battipaglia in sostituzione dell’esistente P.O. di Santa Maria della Speranza.

Sarà realizzato il corpo Nord, il corpo centrale e il corpo Oriente. Il Nuovo Ospedale sarà realizzato su un suolo di proprietà dell’ASL di circa mq 40.000, mentre l’ospedale si svilupperà su una superficie di 8.000 m²”.