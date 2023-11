Ogliastro: giornata per la diagnosi precoce del tumore al seno e del melanoma

Mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 15:30 la LILT Delegazione di Ogliastro Cilento (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), in collaborazione con il Comune di Ogliastro, organizza una giornata di visite per la diagnosi precoce del tumore al seno e del melanoma, presso la sede della Lilt, sita nei locali del Centro Sociale.

La Lilt, che è presente nel territorio nazionale da oltre 100 anni, opera ad Ogliastro dal 2018 grazie alla disponibilità e all’impegno di un gruppo di volontari e del Presidente Sig.ra Giovanna Aulisio, propone Visite dermatoscopiche per la prevenzione del melanoma a cura del Dott. Giuseppe Pistolese e del Dott. Ermanno Albano e visite senologiche con ecografia , a cura del dott. Vincenzo Rocco.

Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Obiettivo primario della LILT è vincere contro i tumori con tutti i mezzi ed in particolare attraverso la: Prevenzione Primaria, con Campagne informative, educative, pubblicazioni di opuscoli, interventi nelle scuole e nei luoghi di lavoro, aventi, dibattiti, incontri.

Prevenzione Secondaria, con Esami e controlli clinici-strumentali periodici effettuabili anche presso gli ambulatori delle Associazioni Provinciali.

Prevenzione Terziaria, Prendersi carico della problematiche che insorgono durante il percorso di chi abbia vissuto l’esperienza cancro (riabilitazione fisica, psicologica, sociale, occupazionale) e dei suoi familiari

La ricerca LILT Assegnazione di borse di studio e finanziamenti di progetti di ricerca.

La formazione Volontari; Psiconcologia; Rigenerativa-estetica.

L’appuntamento da prenotare

Sarà possibile prenotare la visita che si desidera ( un solo tipo a persona) dal giorno venerdì, 3 novembre . Una volta raggiunto il numero massimo di visite il sistema si bloccherà in automatico. Per i possessori della tessera LILT in corso di validità, la visita è gratuita.

Di seguito tutte le informazioni e i contatti necessari per aderire a questa iniziativa