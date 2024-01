Ogliastro Cilento: ok ad interventi di messa in sicurezza e adeguamento della caserma carabinieri

Il Comune di Ogliastro Cilento, guidato dal sindaco Michele Apolito, intende garantire alla locale caserma Carabinieri locali adeguati dove svolgere le proprie attività. L’Ente ha così approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori “Messa in sicurezza e adeguamento dell’edificio comunale adibito a caserma”, nell’importo complessivo di € 4. 563 288.60.

Le risorse

L’Amministrazione Comunale punta a sfruttare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare nella linea progettuale M2C4 — investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”.

Tramite l’investimento 2.2 si punta ad aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane. I progetti riguardano interventi finalizzati alla: prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei centri abitati; messa in sicurezza degli edifici (miglioramento e adeguamento sismico); efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

Il progetto

L’iter è partito nel 2022 con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di messa in sicurezza ed adeguamento della caserma carabinieri di Ogliastro Cilento. Per le relative spese di progettazione l’Ente ha utilizzato i fondi relativi alla legge n.160 del 27 dicembre 2019 che prevede l’accesso a contributi per la spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio.