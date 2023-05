Nuovo parcheggio a servizio del Tribunale di Vallo della Lucania: via libera del Comune ai privati

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sansone ha approvato la richiesta della società L.P.G. Immobiliare per la realizzazione provvisoria di un parcheggio privato in via Andrea De Hippolitys, adiacente al Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania.

La proposta dei privati

La proposta della società privata è stata approvata in Giunta comunale per risolvere l’emergenza “sosta auto” che si è venuta a creare all’interno del perimetro del Palazzo di Giustizia a causa del divieto di accesso e sosta delle auto nelle aree di parcheggio decretato dal Ministero della Giustizia per ragioni di sicurezza.

Ordine degli Avvocati e la problematica dei posti auto disponibili

L’Ordine degli Avvocati e l’AIGA avevano già protestato per la riduzione del numero di posti auto disponibili agli utenti della struttura giudiziaria, causata dal divieto del Ministero della Giustizia.

Autorizzazione al parcheggio privato temporaneo

L’autorizzazione al parcheggio privato, anche se temporanea, è stata concessa per risolvere il problema in attesa di una soluzione definitiva. Grazie alla decisione dell’Amministrazione comunale, gli utenti della struttura giudiziaria potranno usufruire di un parcheggio provvisorio che, seppure privato, risolverà l’emergenza “sosta auto” nel Tribunale di Vallo della Lucania.