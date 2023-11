Nuove regole per la sosta e polemiche ad Agropoli, parla il sindaco Mutalipassi

Continua la perplessità dei cittadini di Agropoli sul nuovo piano sosta voluto dall’amministrazione comunale di Agropoli retta dal sindaco Roberto Mutalipassi. “Sono ridotte ad un lumicino le zone parcheggio libere o senza limitazioni orarie” dichiara un cittadino della zona. Negli ultimi giorni, inoltre, alcune aree hanno subito diverse modifiche della regolamentazione: è il caso di via De Gasperi e via Dante Alighieri.

Qui è stato introdotto prima il disco orario e poi la sosta a pagamento in alcuni tratti. “Il nuovo piano parcheggio si è reso necessario per un ricircolo delle auto in sosta”, sottolinea il sindaco.