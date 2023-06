Nuova veste grafica e nuove funzionalità del sito web istituzionale del Comune di Sant’Arsenio

Il Comune di Sant’Arsenio è lieto di presentare il suo rinnovato sito web istituzionale: www.comune.santarsenio.sa.it. Con una nuova veste grafica e interessanti aggiunte, il sito è ora più moderno e funzionale che mai. Inoltre, il sito è collegato all’innovativa app “Municipium”, un’applicazione facile da usare e personalizzabile. “Municipium” è una piattaforma multicanale che semplifica il coordinamento tra gli uffici del Comune e, soprattutto, agevola il dialogo tra l’amministrazione e i cittadini.

Funzionalità offerte da “Municipium”

Le funzionalità offerte dall’app “Municipium” sono numerose e mirate a rendere la vita dei cittadini di Sant’Arsenio ancora più semplice e informata. Ecco alcuni dei suoi principali vantaggi:

Comunicazioni in tempo reale

Grazie all’invio di notifiche push, è possibile ricevere in tempo reale informazioni sulle ultime novità e eventi che interessano il territorio comunale e la sua area circostante. Inoltre, è possibile consultare il calendario delle scadenze per rimanere sempre aggiornati.

Avvisi di Protezione Civile e Allerta Meteo

L’app “Municipium” invia avvisi preventivi in caso di situazioni di emergenza o criticità ambientali, garantendo la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e del territorio.

Rifiuti Smart

“Rifiuti Smart” è un sistema pratico che fornisce avvisi giornalieri in sincronia con il calendario della raccolta differenziata del territorio comunale. Questo aiuta i cittadini a gestire in modo efficiente e corretto i rifiuti, contribuendo all’ambiente.

Segnalazioni di criticità

L’app permette ai cittadini di segnalare eventuali criticità, fornendo la possibilità di scattare foto direttamente dal proprio dispositivo mobile e geolocalizzarsi. Questo facilita il monitoraggio e la risoluzione rapida di problemi nel territorio.

Info utili e pagine informative

“Municipium” mette a disposizione informazioni utili sul Comune di Sant’Arsenio e offre pagine informative per aiutare i cittadini a orientarsi e ottenere le informazioni di cui hanno bisogno.

Notizie ed eventi

L’app fornisce aggiornamenti sulle ultime notizie e gli eventi in programma nel territorio comunale, garantendo che i cittadini siano sempre al corrente delle attività locali.

Scarica l’app “Municipium” per accedere ai servizi

L’app “Municipium” è facilmente scaricabile dall’App Store del proprio telefono cellulare o supporto informatico. Basta cercare “Municipium” e in pochi passaggi avrete accesso a tutte le sue funzionalità.

Un futuro digitale per Sant’Arsenio

L’Assessore Rosangela Macchia, delegata ai fondi Pnrr e alla digitalizzazione, esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti. Il Comune di Sant’Arsenio è impegnato nel miglioramento e nell’implementazione di servizi smart e di facile accesso per i cittadini. Il progetto del sito web fa parte di un vasto programma di digitalizzazione, che si prevede intensificherà nel breve termine, offrendo un servizio agile e fluido. Grazie anche ai fondi PNRR, il Comune di Sant’Arsenio si sta posizionando tra i comuni più digitalizzati. L’amministrazione sta lavorando costantemente per risolvere eventuali criticità, al fine di fornire ai cittadini un pacchetto di servizi e garantire loro la possibilità di utilizzarli nel modo migliore ed efficace possibile.