Nuova luce per la Città di Agropoli: il centro cittadino si illumina a Led

Il centro cittadino di Agropoli si tinge di nuova luce grazie alla sostituzione delle vecchie lampade con quelle a tecnologia led.

Le finalità

L’obiettivo dei lavori è quello di potenziare la pubblica illuminazione ed efficientare l’energia su fondi del Ministero dell’Interno destinati al Comune di Agropoli.

Ecco le zone interessate

Gli interventi hanno interessato Corso Garibaldi e via Patella e continueranno su Piazza Vittorio Veneto, via Piave, via Mazzini, Piazza della Mercanzia, via Antonicelli e via De Filippo.

Il commento

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha espresso grande soddisfazione per questo importante intervento che conferisce una nuova immagine al centro cittadino di Agropoli, definendolo “il salotto della città”.

Inoltre, il primo cittadino ha evidenziato come questi lavori seguano quelli simili già attivati presso il porto, dove sono state sostituite le lampade di vecchia concezione con quelle a tecnologia led.

La stessa tecnologia verrà presto utilizzata anche nella zona del lungomare.

L’importanza di questi interventi, oltre a migliorare l’aspetto estetico del centro cittadino, sta anche nella garanzia di un notevole risparmio energetico.

Più risparmio energetico

Sarà possibile ridurre i consumi e ottimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche, contribuendo così alla tutela dell’ambiente.

Con la nuova illuminazione a led, il centro cittadino assume un volto nuovo, più moderno e attraente per i residenti e i visitatori della Città.