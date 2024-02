Notte di paura nel Cilento, ladri in azione si rifugiano nelle campagne

Non c’è tregua per il territorio cilentano ormai da settimane sotto la morsa di una banda di malviventi.

Nella serata di ieri tre abitazioni a Santa Barbara di Ceraso sono state svaligiate dai ladri, lasciando tutto a soqquadro.

Rabbia e paura

Non è riuscito il furto invece in un’altra casa, dove sono stati fatti scappare dagli stessi proprietari che si trovavano all’interno dell’abitazione: “Assurda la situazione che si è creata. Dobbiamo farci sentire dalle autorità competenti per incrementare la sicurezza. I cittadini sono scossi, ora basta!”, dice il vicesindaco di Ceraso, Antonio Cerullo.

Ladri nelle campagne di Acquavella

Notte di paura anche ad Acquavella di Casal Velino, in località Tempone, dove tante famiglie, residenti in zone lontane dal centro abitato, hanno notato luci di torce indicare le proprie abitazioni. I ladri sentendosi scoperti si sono di corsa dileguati, mentre un’auto, in località Arenaro, a tutta velocità, si dirigeva verso Casal Velino.

Prontamente sono stati avvisati i Carabinieri che una volta sul posto hanno iniziato a perlustrare la zona.

Intanto i cittadini sono scesi in strada nel tentativo di bloccare la banda.

“Abbiamo paura, sono settimane di terrore. Viviamo in constante allarme, siamo soli e spaventati. Ho visto la mia casa attorniata da “fari” e mi sono tanto agitata. Chiediamo sicurezza, vogliamo tornare a dormire la notte” dice una signora, lo stato di agitazione è ormai alle stelle.