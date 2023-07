Non ce l’ha fatta Fabio Cafaro, il centauro di Auletta rimasto coinvolto in un incidente lo scorso mese a Campagna

Un grave lutto ha colpito la comunità di Auletta, piccolo centro del Tanagro. E’ deceduto, Fabio Cafaro, il 29enne coinvolto in un incidente stradale lo scorso mese al Quadrivio di Campagna, mentre era in sella alla sua moto. Il centauro dopo uno scontro con un’automobile aveva avuto la peggio finendo rovinosamente sull’asfalto. Gravi i traumi riportati ma tanta era la speranza per la comunità di Auletta che le condizioni del 29enne potessero migliorare.

La notizia della morte

Purtroppo oggi il tragico epilogo con la morte di Fabio avvenuta all’ospedale Ruggi di Salerno dove era ricoverato. Sgomento per quanto accaduto ad Auletta e nei paesi limitrofi dove il giovane era molto conosciuto.

Anche il sindaco del piccolo centro, Pietro Pessolano, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte del giovane e manifestare la vicinanza alla famiglia.