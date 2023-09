Nasce Banca Magna Graecia: la Bcc Buccino e Comuni Cilentani incorpora Banca 2021

Si è votato il 29 settembre per i soci della Banca 2021 e domani, 1° di ottobre, per quelli Bcc Buccino e Comuni Cilentani, ma per la prima volta le due compagini di credito cooperativo lo fanno per fondersi in un’unica realtà bancaria e fra le più vaste del Mezzogiorno. Dalla fusione per incorporazione, dove l’incorporata è Banca 2021, con sede a Vallo della Lucania, e l’incorporante è la Banca di Credito Cooperativo di Buccino e Comuni Cilentani, nascerà Banca Magna Graecia.

L’Assemblea “ordinaria e straordinaria”

In prima convocazione il 29 di settembre presso il Paladianflex di Atena Lucana e in seconda, sempre presso la stessa sede, gli oltre 4000 soci della Banca 2021, sono stati chiamati in assemblea, fuori dal perimetro vallese, per esprimersi sulla banca che nascerà.

Banca 2021 con sede a Vallo della Lucania, ha alle spalle ben tre fusioni per incorporazione attiva, un percorso che l’ha portata in poco più che 10 anni ad espandersi su 3 regioni e 4 province.

Dopo l’adesione di Banca 2021 al gruppo ICCREA, è cominciato un nuovo cammino di espansione. Il progetto, condiviso dai presidenti dei rispettivi istituti, Pasquale Silvano Lucibello per Banca 2021 e Lucio Alfieri per BCC Buccino e Comuni Cilentani, è approdato il 29 settembre al Paladianflex di Atena per i soci ex Banca del Cilento e sarà oggetto di discussione il 1° di ottobre per quelli chiamati a Capaccio- Paestum per la compagine a guida Alfieri.

Fusione per incorporazione

Banca 2021 con i suoi 24 sportelli, operatività in 119 comuni,4 province (Cosenza, Matera, Potenza e Salerno) e 3 regioni, sarà incorporata dalla Bcc Buccino e Comuni Cilentani che porta in dote 16 sportelli operanti in 82 comuni e in 3 province ( Avellino, Potenza e Salerno) ma con un valore nominale per azione di 25,16 euro contro i 5,25 di Banca 2021

Il Cda

Le cariche di consigliere di amministrazione (6 per Banca 2021 e 6 per Bcc Buccino e Comuni Cilentani, a cui va comunque la presidenza )saranno equamente assegnate, e resteranno in carica per 2 mandati triennali consecutivi , fino al 2029 “in parziale deroga all’art. 32, comma 1 dello Statuto sociale”. La sede della nuova realtà bancaria sarà Vallo della Lucania

La presidenza e vicepresidenza

“In parziale deroga a quanto previsto dall’art. 33 dello Statuto sociale, le cariche di presidente e di vice presidente non vicario del consiglio di amministrazione saranno attribuite a 2 amministratori espressione della Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani, mentre quella di vice presidente vicario a un amministratore espressione della Banca 2021.