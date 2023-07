Montano Antilia, lutto cittadino per la scomparsa di Andrea Galietta

Il sindaco di Montano Antilia Luciano Trivelli ha indetto il lutto cittadino, per la giornata di domani 19 luglio, dalle 8.30 alle ore 12.00, per la scomparsa del concittadino Andrea Galietta; è stato annullato, inoltre, ogni avvenimento ludico – sportivo per tutte le 24 ore del giorno 19 luglio 2023.

Le parole del primo cittadino

Il Comune di Montano Antilia, ha ritenuto conforme ai sentimenti della popolazione la partecipazione alla scomparsa del concittadino Andrea Galietta suscitando immenso dolore e commozione e lasciando nell’intera comunità Montanese un segno indelebile dell’elevato profilo emotivo. La proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità.

Lutto cittadino per la giornata di domani

Il sindaco invita tutti i cittadini e le Organizzazioni sociali, culturali e produttive di Montano Antilia ad esprimere, in forma autonoma, la propria partecipazione al Lutto Cittadino mediante la sospensione delle attività in segno di raccoglimento e di rispetto ed in particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie. Verrà esposta inoltre la bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici.