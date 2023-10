Mercatini di Castellabate: organizzazione affidata al Comune. Si innesca il dibattito in città

Come annunciato dall’amministrazione comunale, i tradizionali Mercatini di Natale a Castellabate si svolgeranno regolarmente anche quest’anno. Un evento ormai tradizionale, capace di animare il borgo con l’arrivo di migliaia di persone. Ad organizzarli sarà proprio il Comune. Ha fatto un passo indietro l’Associazione La Marcialonga e a spiegare il motivo è il presidente Nicola Paolillo.

Le parole del presidente de La Marcialonga

«Abbiamo accolto positivamente l’iniziativa di non fermare i Mercatini di Natale di Castellabate che sono diventati uno degli eventi di punta del nostro territorio nel mese di dicembre. L’ASD La Marcialonga, grazie al sostegno di tutti, è da oltre un decennio che sta portando avanti questa manifestazione che ha raggiunto ottimi livelli per la qualità degli espositori e per il numero di presenze registrate provenienti da ogni parte d’Italia» dichiara il presidente, Nicola Paolillo.

«Quest’anno purtroppo – ha aggiunto – abbiamo dovuto prendere la decisione di fermare l’organizzazione già avviata, a causa di problemi interni non risolvibili in poco più di un mese dall’inizio previsto per l’undicesima edizione. Vogliamo quindi augurare un proficuo lavoro all’Amministrazione comunale e ringraziare il Sindaco, Marco Rizzo, che ha scelto di adottare per questa volta i nostri mercatini natalizi, riconoscendo la valenza che hanno raggiunto e considerando il ritorno per le tante attività ricettive e commerciali in un periodo considerato di bassa stagione. La nostra associazione non può però essere sostituita, continuerà il suo operato, spesso silenzioso, dandovi appuntamento al 2024».

Il programma

I mercatini di Natale a Castellabate si svolgeranno dall’1 dicembre e nei giorni 2.3.7.8.9.10.15.16.17. Presenti stand che proporranno tipicità dell’artigianato e dell’enogastronomia locale tra le stradine e i vicoletti del borgo.

Il dibattito

La scelta di garantire l’organizzazione dei mercatini ad opera del Comune non ha mancato di destare perplessità. «Sarà il Comune di Castellabate che, con una repentina e velocissima decisione, si è dichiarato pronto ad avocare a se’ l’intera organizzazione. Prova di efficienza? Ce lo auguriamo! Non sarebbe stata, forse, cosa buona e giusta fare un tentativo per derimere i problemi interni all’Associazione Marcialonga? Non sappiamo se ciò è stato fatto!

Comunque il nostro ringraziamento va a tutti coloro che negli anni passati hanno organizzato i mercatini, in primis al Presidente Nicola Paolillo». Così l’ex sindaco facente funzioni Luisa Maiuri.