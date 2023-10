Mercatini di Natale al Borgo ‘900

Sarà il Comune di Castellabate ad organizzare quest’evento, ormai affermato da ben dieci anni, proprio in seguito al comunicato ufficiale con il quale il Presidente dell’Associazione La Marcialonga di Castellabate New Castle, comunicava l’annullamento dei Mercatini per problematiche e criticità irrisolvibili. Questo evento natalizio rientra nel ricco calendario Castellabate ‘900 legato ai festeggiamenti dei 900 anni della sua fondazione.

Obiettivo: destagionalizzare

L’iniziativa culturale e turistica è parte integrante delle linee progettuali di questo Ente in materia di destagionalizzazione e pertanto appare fondamentale, proprio in questo anno, che vede ancora di più protagonista il nostro bellissimo Territorio nella festa dei 900 anni dalla fondazione, garantire la continuazione di un evento decennale apprezzato ed affermato anche a livello nazionale.

Dal 1 dicembre e nei giorni 2.3.7.8.9.10.15.16.17 dello stesso mese sarà possibile respirare l’atmosfera natalizia lasciandosi incantare dall’unicità e tipicità dell’artigianato e dell’enogastronomia locale tra le stradine e i vicoletti del borgo.

Le dichiarazioni

In questi giorni attraverso gli Assessorati competenti saranno fissate le linee guida per l’organizzazione degli stessi e sarà pubblicata una manifestazione d’interesse per la scelta e l’assegnazione degli stand.

“I mercatini di Natale sono ormai un appuntamento atteso da tanti per poter visitare Castellabate a Dicembre. Abbiamo ritenuto fondamentale organizzare questo evento proprio perché parte del nostro calendario Castellabate ‘900. Il nostro obiettivo è sempre quello di puntare alla destagionalizzazione affinchè il nostro territorio sia meta turistica anche d’inverno” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“Ci siamo subito impegnati e attivati per garantire la realizzazione di questo evento. Sarà occasione per sollecitare ed incrementare l’intera economia locale, promuovendo il nostro artigianato e la nostra enogastronomia, invidiata nel mondo, grazie alla partecipazione dei tanti artigiani locali” afferma l’Assessore Nicoletta Guariglia.