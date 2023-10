Castellabate soffia le sue 900 candeline e per festeggiare questo appuntamento con la storia, l’intera comunità si è radunata per una giornata all’insegna del divertimento e del ricordo. Dalla premiazione dei ragazzi più meritevoli del territorio in ambito scolastico, allo spettacolo comico di Maurizio Casagrande, fino al taglio della torta. Buon compleanno Castellabate!