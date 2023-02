Maxi operazione delle Fiamme Gialle: sequestrata «fabbrica del falso», 100mila articoli sportivi contraffatti

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Salerno, hanno sequestrato una fabbrica nel Comune di Pagani per contraffazione di articoli sportivi, riuscendo a ricostruire una filiera di produzione di articoli contraffatti.

Il sequestro

Una vera e propria «fabbrica del falso» individuando, inoltre, esercizi commerciali, un opificio con annesso deposito operante nel settore del falso.

A seguito di controlli in materia di contraffazione e attraverso le operazioni di perquisizione eseguite nell’abitazione del legale rappresentante della ditta , hanno permesso di rinvenire più di 50 macchine industriali come cucitrici, stampanti, ricamatrici, strumentali alla produzione di capi con più di 100mila prodotti riportanti il marchio di varie società calcistiche contraffatto.

L’operazione

La merce individuata viene prodotta con licenza scaduta e non rinnovata per alcuni marchi, in completa assenza della stessa, in frode alle società sportive di riferimento. Per tali ragioni, i militari hanno provveduto al sequestro degli articoli sportivi e a quello preventivo dell’opificio, di un capannone utilizzato come deposito nonchè di tutto l’occorrente per il confezionamento della merce.

Gli articoli sottoposto a vincolo cautelare, pronti per essere immessi sul mercato, avrebbero potuto fatturare un milione e mezzo di euro.

Intervento delle Fiamme Gialle in vista del Carnevale

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, nella giornata di ieri, anche in vista della prossima festività del Carnevale, è sempre più attenta al contrasto dei fenomeni di contraffazione ed alterazione della merce posta in vendita: nel mirino, il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti.

Nell’ambito di mirati controlli, le Fiamme Gialle della Compagnia di Vallo della Lucania, dopo attenti sopralluoghi, hanno individuato un grande magazzino che, in occasione dell’approssimarsi della ricorrenza allegorica, aveva allestito gran parte del negozio con numerosi accessori e vestiti a tema.

L’operazione di servizio svolta sottolinea ancora una volta il ruolo della Guardia di Finanza nella lotta alla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, contribuendo così a garantire una protezione efficace per i clienti finali, soprattutto, come in questo caso, quando il mercato si rivolge ad una platea di giovanissimi clienti.