Lustra, bilancio di fine anno: interventi sul territorio e progetti per il 2024: parla il sindaco, Luigi Guerra

Tempo di bilanci e auspici per il nuovo anno. Abbiamo incontrato il sindaco di Lustra, Luigi Guerra che, ai microfoni di InfoCilento, ha tracciato un bilancio del 2023. Tanti gli interventi messi in campo sul territorio comunale e la realizzazione di opere pubbliche, ma anche eventi e manifestazioni che hanno attirato tantissimi turisti come: Olivitaly Med rassegna internazionale dell’olio d’oliva.

E per chiudere l’anno in bellezza, appuntamento, questa sera a Lustra, con l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale.