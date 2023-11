L’interesse Per Bitcoin Aumenta: La Pagina Di Wikipedia Registra Il Numero Più Alto Di Visualizzazioni!

Recentemente il traffico online verso la pagina Wikipedia di Bitcoin è aumentato, segnalando un crescente interesse del pubblico per l’asset mentre il suo prezzo è salito a un nuovo massimo annuale.

Il 24 ottobre di quest’anno, la pagina ha registrato quasi 13.500 visite, il numero giornaliero più alto da quando il prezzo del Bitcoin è crollato sotto i 20.000 dollari nel giugno 2022, secondo i dati di The Block.

“Il recente rally di Bitcoin e il potenziale per un ETF spot hanno fatto sì che le persone siano più interessate all’asset”, ha affermato Rebecca Stevens di The Block Research.

La pagina Wikipedia di Bitcoin è uno dei risultati in prima pagina generati durante la ricerca di “Bitcoin” su Google.

Oltre all’impennata, il crollo dell’exchange di criptovalute FTX nel novembre 2022 ha segnato il secondo più alto afflusso di visitatori della pagina negli ultimi 12 mesi. Dopo che BTC è sceso sotto i 17.000 dollari, la pagina ha ricevuto 11.000 visite il 14 novembre.

Un altro grande aumento di traffico si è verificato il 13 maggio 2021, con il prezzo di Bitcoin crollato di circa il 50% dopo che Elon Musk ha annunciato che avrebbe smesso di accettare BTC per i pagamenti delle auto presso Tesla. Il sito ha attirato oltre 63.000 clic in quel momento.

Il giorno più importante per i visitatori è stato l’8 dicembre 2017, attirando ben 344.000 visitatori mentre BTC ha raggiunto il massimo storico di 20.000 dollari.

Perché il Bitcoin ha registrato un aumento?

Il rally di Bitcoin di ottobre è stato in parte guidato da notizie ottimistiche secondo cui un ETF spot su Bitcoin potrebbe presto essere approvato negli Stati Uniti.

Una falsa voce secondo cui l'approvazione era effettivamente avvenuta ha portato l'asset a 30.000 dollari il 16 ottobre. Poi, ulteriori notizie sulla quotazione spot dell'ETF di BlackRock sul sito web DTCC e un'ordinanza del tribunale per le autorità di regolamentazione di rivedere la domanda di ETF di Grayscale hanno contribuito a portarlo a 35.000 dollari recentemente.

Ma c’è di più nella storia: alcuni analisti macro, tra cui il co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes, hanno teorizzato che gli investitori si stanno rivolgendo a BTC e all’oro come beni rifugio invece che ai titoli di stato statunitensi, poiché il mercato perde fiducia nella capacità degli Stati Uniti di gestire il suo peso debitorio.

Nello specifico, Hayes ha sottolineato che le obbligazioni a lungo termine hanno subito una svendita poco dopo un discorso del presidente Biden, segnalando oltre 100 miliardi di dollari in finanziamenti di guerra all’estero.

“Bitcoin, insieme all’oro, si sta riprendendo in un contesto di svendita aggressiva dei titoli del Tesoro statunitensi a lungo termine”, ha scritto Hayes sul suo blog la scorsa settimana.

La differenza tra Bitcoin e Oro

L’oro è un bene fisico che è servito come base della valuta internazionale per centinaia di anni. In alternativa, il Bitcoin è una criptovaluta di recente sviluppo il cui valore si basa sulle percezioni di chi la acquista e la vende.

I due sono asset non correlati, il che significa che il prezzo dell’uno non ha alcun impatto sull’altro. L’oro, ad esempio, è correlato al dollaro USA: quando il prezzo del dollaro aumenta, il prezzo dell’oro solitamente diminuisce e viceversa. Ma con oro e Bitcoin non esiste alcuna correlazione.

Oro

L’oro è un bene tangibile con valore intrinseco, a differenza delle azioni, delle obbligazioni o della valuta fiat. Gli investitori si rivolgono all’oro perché il suo valore non è legato alla performance di alcun settore, settore o azienda, rendendolo un’eccellente riserva di valore e un bene rifugio.

Uno dei motivi principali per investire in oro è proprio la sua resilienza alle forze di mercato. L’oro è una copertura contro l’inflazione, il che significa che mantiene o aumenta di valore anche quando il valore della valuta fiat diminuisce.

Tuttavia, investire in oro non è privo di svantaggi. L’acquisto di oro fisico richiede conservazione e assicurazione sicure e ci sono conseguenze fiscali significative di cui essere consapevoli.

Bitcoin

Chiunque non abbia familiarità con il bitcoin – o con i mercati delle criptovalute in generale – dovrebbe ricercare i suoi rischi e se corrisponde alla propria tolleranza al rischio. Anche se ti ritrovi a chiederti se la tua criptovaluta è sicura (o cosa significa HODL), non c’è dubbio che bitcoin abbia cambiato il mondo sin dal suo inizio.

Mentre l’oro viene utilizzato dagli esseri umani da migliaia di anni, il bitcoin esiste solo dal 2009. È una valuta digitale creata da uno sviluppatore anonimo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.

Uno dei principali vantaggi dell’investimento in bitcoin è la sua natura altamente liquida. Le transazioni avvengono in pochi minuti, se non secondi, consentendo agli investitori di acquistare o vendere rapidamente la criptovaluta.

Inoltre, non è necessario passare attraverso una borsa, una società di intermediazione o un altro istituto finanziario, sebbene alcune di queste piattaforme centralizzate lo offrano.