“Linea Blu – il mare online”: sabato 26 agosto, il Cilento torna protagonista su Rai Uno

Le telecamere della Rai sono tornate nel Cilento con il celebre programma Linea Blu.

Un’intera puntata dedicata dedicata a uno dei litorali più belli della Regione Campania, il Cilento e il suo patrimonio culturale.

In questo viaggio non può mancare la tappa al Parco Archeologico di Paestum e di Velia alla scoperta di due meraviglie della Magna Grecia.

Il programma di “Linea Blu – il mare online” andrà in onda sabato 26 agosto alle ore 14:00 su Rai Uno.



Linea Blu – il mare online

La puntata inizierà con Donatella Bianchi da Capo Palinuro, per ammirare i meravigliosi fondali attraverso un piccolo sottomarino filoguidato, il Rov, per poi risalire in superficie e navigare lungo le coste di Palinuro, Sapri, Marina di Camerota e Scario che abbracciano l’incantevole Baia degli Infreschi.

Fabio Gallo invece ci porterà sulla terraferma, precisamente nel sito archeologico di Paestum, uno dei più importanti d’Italia e Patrimonio UNESCO dal 1998, insieme al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e alle antiche rovine del sito archeologico di Velia, che vedremo nel corso della puntata con Valentina Bisti.

Il Cilento

Il Cilento è una terra che ospita un patrimonio ambientale, storico, paesaggistico e culturale unico e vanta anche tantissime eccellenze enogastronomiche. Parliamo di dieta mediterranea e non solo: Patrimonio Unesco, stile di vita, sapori, cultura, valori.

Il Cilento custodisce inoltre le spiagge più belle di tutta la Campania, diventate meta turistica grazie ai suoi bellissimi panorami, acque cristalline e fondali mozzafiato.