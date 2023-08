Libri per persone ipovedenti e dislessiche: l’iniziativa della Biblioteca Erica a Capaccio Paestum

Il Comune di Capaccio Paestum ha aderito al progetto “Leggere facile, leggere tutti” e la Biblioteca Erica ha dunque ora a disposizione libri per persone ipovedenti e per persone dislessiche medio-lievi. L’amministrazione comunale ha accolto, lo scorso giugno, la proposta pervenuta dal presidente della Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. ONLUS, Giuseppe Marinò. Una proposta che prevede la donazione, in forma totalmente gratuita, di libri stampati a caratteri ingranditi e con font atti a facilitare la lettura a persone ipovedenti, anziani affetti da disturbi di vista, persone affette da dislessia medio–lieve.

Le finalità

L’obiettivo è favorire l’accesso all’istruzione, alla conoscenza e alla cultura in generale a una categoria di persone sempre più ampia. Più in particolare, aderendo al progetto, il Comune, attraverso la sua biblioteca, vuole aiutare a diffondere l’abitudine alla lettura presso una fascia d’utenza particolarmente debole, ad alto rischio di emarginazione nell’ambito della circolazione delle informazioni e della cultura intesa non solo come sapere teorico ma anche come sapere pratico. La consegna dei libri alla Biblioteca Erica è avvenuta nelle ultime ore.

«Abbiamo aderito con convinzione al progetto della Biblioteca Italiana per Ipovedenti perché è un atto di civiltà permettere a più persone possibili l’accesso alla lettura e, più in generale, il diritto alla cultura – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Con la nostra amministrazione cerchiamo sempre di fare attenzione ai bisogni delle persone, tutte, e di rispondere alle loro esigenze. Stiamo creando e continueremo a creare ogni occasione per fare di Capaccio Paestum una città più inclusiva possibile».