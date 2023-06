L’editoriale: cresce il progetto con importanti novità all’orizzonte

Il progetto InfoCilento continua a crescere e a consolidare la sua presenza sul territorio attraverso sponsorship e partenariati importanti. Anche negli ultimi mesi abbiamo rivolto la nostra speciale attenzione allo Sport in quanto crediamo fermamente nella sua funzione sociale ed educativa, oltre a ritenerlo un’opportunità di sviluppo economico.

Forti di questa consapevolezza, abbiamo scelto di sostenere la squadra di pallavolo dell’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo” di Agropoli, le ragazze della New Basket Agropoli Paestum – che si sono giocate la promozione in Serie A – e l’Atletica Agropoli, una società che sta collezionando risultati importanti grazie all’impegno di Angelo Palmieri e di tutto il suo team. Proprio l’Atletica Agropoli ci darà l’opportunità di seguire in diretta i Campionati Italiani che si svolgeranno in questo mese nella nostra città.

Le novità per la stagione estiva

La stagione estiva non può definirsi tale senza eventi di rilievo ai quali stiamo lavorando senza sosta: appuntamento imperdibile sarà la cerimonia di premiazione della Primula d’Oro prevista per luglio. Voi utenti conoscete ormai bene il regolamento del premio ideato da InfoCilento per celebrare le eccellenze del territorio e ce lo state dimostrando con le migliaia di voti che state facendo pervenire in questa ultima fase di votazioni che si concluderà il prossimo 25 giugno.

InfoCilento sul digitale terrestre

Ma un altro grande appuntamento, di cui non posso ancora svelarvi i dettagli, vi attende insieme a tutta la nostra redazione. Sarà un modo per festeggiare un importante traguardo: l’avvio del canale TV sul digitale terrestre. È stata questa, infatti, l’ultima conquista sul fronte editoriale. A breve il palinsesto di InfoCilento TV sarà visibile in tutta la provincia di Salerno (ma contiamo di andare anche oltre). Sembra quasi ridondante esprimere il mio più profondo orgoglio per il raggiungimento di un tale obiettivo, tuttavia è necessario che io ringrazi quanti dello staff InfoCilento si sono adoperati non senza sacrificio affinché il canale TV diventasse un altro prezioso tassello del nostro progetto.

Se l’avventura sul digitale terrestre sta per partire, il web continua ad essere la nostra principale risorsa sulla quale non smettiamo di investire. Maggio è stato un mese di sperimentazioni; abbiamo inaugurato una comunicazione formato podcast, attuale e variegata per cercare di incontrare i gusti di un pubblico il più ampio possibile. Il riscontro è stato incoraggiante fin da subito; nelle prossime settimane perfezioneremo ancora questa sezione del nostro portale affinché la sua fruizione diventi ottimale.

La solidarietà

InfoCilento non perde d’occhio – inoltre – il valore della solidarietà. Durante la finalissima del quiz “Se lo sai rispondi!” lo scorso aprile abbiamo lanciato la raccolta fondi in favore dell’Istituto Rizzoli di Bologna. È il nostro modo per non dimenticare la piccola Ludovica Parente, entrata di fatto nella nostra grande famiglia, ma soprattutto nei nostri cuori. La raccolta continua e potete trovare le coordinate per donare sulle nostre pagine social.

“Oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla” ebbe a scrivere Oscar Wilde; noi conosciamo senza dubbio il prezzo del lavoro e della fatica, ma vogliamo anche essere testimonial dei valori che al nostro lavoro e alla nostra fatica danno un senso.

Continueremo a impegnarci perché InfoCilento sia molto più che un organo di informazione e si faccia sempre più vicino alle esigenze del territorio. Sono certo che il meglio deve ancora venire.

Domenico Cerruti