Agropoli capitale dell’atletica: doppio fine settimana all’insegna dei grandi eventi

I prossimi due weekend vedranno arrivare ad Agropoli atleti provenienti da tutta Italia per contendersi il titolo italiano per società e promesse.

Il programma

E’ infatti in programma sabato 10 e domenica 11 giugno il Campionato italiano di società di serie B, mentre sabato 17 e domenica 18 giugno il Campionato italiano categoria Promesse.

Ancora un doppio appuntamento con eventi sportivi di rilievo, che vedranno quale teatro l’impianto sportivo “Guariglia” e la pista intitolata a Pietro Mennea.

Le dichiarazioni

L’organizzazione è a cura dell’associazione Atletica Agropoli, con il patrocinio del Comune di Agropoli.

«La nostra città – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e il consigliere delegato allo Sport Gennaro Russo – si prepara a vivere due fine settimana di grande sport, in cui ci sarà occasione di vedere sfidarsi i giovani campioni di domani, migliori espressioni dell’atletica giovanile.

Ancora uno spettacolo di grande livello, che verrà mostrato su Rai Sport. Quindi anche una importante vetrina in chiave turistica per Agropoli.

Agropoli capitale dello sport

Senza contare che saranno migliaia tra atleti e accompagnatori ad arrivare in città, arricchendo ancora quel percorso di destagionalizzazione che come Amministrazione stiamo perseguendo, anche grazie al ricco programma di “Agropoli, città dello sport”».

«Agropoli, città italiana dell’atletica. É così che si può definire la nostra città dal 10 al 18 giugno.

Una mole organizzativa senza eguali, ma una squadra quella rappresentata da Fidal, l’Amministrazione locale e la società sportiva che rappresento che ancora una volta saprà stupire quanti negli anni sono passati per Agropoli.

Agonismo, Turismo, Entusiasmo saranno gli ingredienti vincenti che metteremo in campo per andare forti.

Per la prima volta poi, proprio sulla pista della nostra città, scenderanno in campo le nostre ragazze della prima squadra che hanno conquistato il pass per accedere alla finale B, che sarà il primo dei due eventi.

Il secondo é un bel ritorno anche per la differita Rai Sport per riprendere le gesta dei migliori e rivederli poi in maglia azzurra della Nazionale agli europei in Finlandia» è il commento di Angelo Palmieri, presidente dell’associazione Atletica Agropoli e presidente Fidal Salerno.