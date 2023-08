Lavori alla Certosa di San Lorenzo a Padula. Il Presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio chiede accesso agli atti

Il presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino, con sede a Sala Consilina, l’avvocato Angelo Paladino con un documento indirizzato a Maria Ragozzino, Responsabile Unico del Procedimento Direttore della Direzione Regionale Musei Campani ha richiesto l’accesso agli atti e ai grafici relativi ai lavori in corso alla Certosa di San Lorenzo a Padula, Monumento inserito nel Patrimonio Unesco. L’avvocato Paladino chiede ragguagli sui: “lavori sicurezza antincendio”, gli “interventi di restauro e di fruizione innovativa per la valorizzazione del sito Unesco e per uno sviluppo sostenibile del territorio di riferimento” ed in merito al “PON “CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014 – 2020 PADULA: Certosa di San Lorenzo interventi di consolidamento e valorizzazione”.

I motivi della richiesta

Una richiesta, spiega il presidente Paladino, “motivata essendo il richiedente, anche nella qualità, titolare di un rilevante interesse a verificare la qualità, il tenore e l’adeguatezza dei lavori appaltati ed in corso di realizzazione, con particolare riguardo al rispetto dei canoni e dei principi espressi dall’art. 9 della Costituzione e dal D. Lgs 22.01.2004 n. 42 – Codice Urbani, a tutela del Paesaggio e dei Beni Culturali in generale”.

“La Certosa di San Lorenzo, inoltre – aggiunge ancora Angelo Paladino – riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità insieme al Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e i siti archeologica di Paestum e Velia, è oggetto di un costante monitoraggio per il mantenimento del riconoscimento UNESCO, ed esige una particolare attenzione e livello di responsabilità, in ordine alla Sua valorizzazione che non può prescindere, prioritariamente, dalla Sua tutela”.