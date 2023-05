L’Auditorium di Salerno rimane chiuso da 8 anni: la richiesta di Forza Italia per la sua apertura

Il nuovo Auditorium di Salerno, ultimato ma mai inaugurato, continua a rappresentare una delle questioni più controverse della città.

Sono passati quasi otto anni dall’ultimazione dei lavori, ma la struttura è rimasta chiusa, privando i cittadini di uno spazio pubblico importante.

Rabbia e preoccupazione da Forza Italia

Roberto Celano, consigliere capogruppo di Forza Italia al comune di Salerno, ha espresso la sua preoccupazione per questa situazione, affermando che la struttura dovrebbe essere resa fruibile al più presto. Celano ha anche chiesto che vengano spiegati i motivi del ritardo nell’apertura dell’Auditorium e che si rimuovano eventuali impedimenti che ne impediscono la fruizione.

La posizione di Pietro Costabile

Anche Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, ha espresso preoccupazione per la situazione dell’Auditorium, sottolineando come una struttura così importante non possa essere lasciata inutilizzata per così tanto tempo. Costabile ha anche citato l’importanza del Forum dei Giovani di Salerno, un centro di incontro e confronto per le nuove generazioni, che potrebbe trovare un’ottima sede nell’Auditorium.

La posizione di Forza Italia Giovani Salerno è chiara: la struttura deve essere aperta al più presto, in modo che i cittadini possano fruirne e la città possa godere dei suoi benefici. L’investimento di dieci milioni di fondi comunitari per la sua realizzazione deve essere considerato una risorsa preziosa, e non un spreco di risorse pubbliche.

La vicenda dell’Auditorium di Salerno rappresenta una delle questioni più urgenti per il comune, che deve impegnarsi a trovare una soluzione rapida ed efficace. Come sottolineato da Costabile, in un momento in cui le risorse pubbliche sono limitate, è importante sfruttare le infrastrutture già realizzate per migliorare la qualità della vita dei cittadini.