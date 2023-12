La Polisportiva Basket Agropoli non sa più vincere

Nella dodicesima Giornata del Campionato Divisione Regionale 1, la Polisportiva Basket Agropoli esce sconfitta dal campo della Vision Basket Avellino per 78-76.

La Partita

Il primo quarto parte in equilibrio con le due squadre che si affrontano a viso aperto rispondendo colpo su colpo, al termine del primo quarto il risultato è di 22-19.

Nel secondo quarto l’Agropoli prova ad allungare sulla squadra di casa con i tiri di Borrelli e Di Mauro, fino al 36-41 del finale di primo tempo.

Nella ripresa i delfini sbagliano molto e concedono dei tiri semplici agli avversari che ne approfittano per allungare fino al 58-56 della fine del terzo quarto.

L’ultimo quarto resta sempre in equilibrio, l’Agropoli sbaglia molti liberi e nei momenti decisivi i tiri più importanti un po’ per imprecisione un po’ per sfortuna non entrano, l’Avellino resta compatta e porta a casa una vittoria quasi insperata.

Termina così con il risultato di 78-76 l’incontro, con la Polisportiva Basket Agropoli che subisce il secondo ko consecutivo, mettendo in discussione il primato in classifica.