La Polisportiva Basket Agropoli continua a vincere

La Polisportiva Basket Agropoli al “Pala di Concilio” supera il Basket Mugnano con il risultato di 81-69.

La Partita

Incontro in totale controllo per i delfini che nel primo quarto dopo 5’ minuti dall’inizio si trovano sul parziale di 11-0, poi arriva la reazione della squadra ospite e il primo quarto termina 18-11, nel secondo quarto la partita resta sempre in pieno controllo della squadra di coach Barbuto che grazie alle triple di Marino e Di Mauro concludono il primo tempo con il risultato di 37-26.

Nella ripresa Mugnano accenna una reazione, ma i delfini rispondo colpo su colpo, coach Barbuto fa ruotare i suoi e dalla panchina arrivano anche i punti di Tempone e Renna per il 60-50 di fine terzo quarto.

Nell’ultimo quarto, la Polisportiva Basket Agropoli continua a gestire il risultato senza grossi affanni, sugli scudi Lepre autore di un paio di triple che fissano il risultato sull’81 a 69 finale.

Seconda vittoria consecutiva per i delfini tra le mura amiche, settimana l’Agropoli sarà impegnata nella prima trasferta stagionale, con l’obiettivo di continuare nella sua striscia positiva.