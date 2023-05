La Polisportiva Basket Agropoli cade al Pala Di Concilio

Nell’ultima giornata del Campionato di Serie C Silver Girone Campania, la Polisportiva Basket Agropoli viene sconfitta al “Pala Di Concilio” dalla Cestistica Sarnese per 70-71.

La Partita

Il match è perfettamente in equilibrio tra due compagini che vogliono guadagnare l’ultima vittoria stagionale. Inizia bene l’Agropoli guidata da un Di Mauro in formato super, mentre Sarno prova a rispondere colpo su colpo senza mai indietreggiare.

I primi due quarti terminano 34-33, con l’Agropoli che mantiene un piccolissimo vantaggio sulla squadra avversaria. Nel terzo quarto, la squadra di casa prova ad allungare grazie alle triple di Palma e sempre al trascinante Di Mauro, ma Sarno non ci sta e resta sempre in partita. Il terzo quarto termina con il risultato di 56-53.

Il finale di gara

Nell’ultimo quarto succede di tutto, Sarno si porta in vantaggio di 7 punti, ma Agropoli non ci sta e grazie ad alcuni canestri di Spinelli rientra in partita fino al 70 pari. A decidere la gara una decisione arbitrale dubbia: due liberi per Sarno che ne realizza uno su due, fino a consolidare il punteggio di 70-71.

Termina così la regular season per la Polisportiva Basket Agropoli che conclude la stagione al nono posto in classifica, in attesa di conoscere la squadra che andrà ad affrontare per la fase ad eliminazione diretta.