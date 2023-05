La Polisportiva Basket Agropoli perde di misura a Portici

Nonostante una grande prestazione dei delfini, la squadra di coach Di Concilio esce sconfitta per 77-75 sul campo della capolista Portici2000.

La gara

Parte subito forte la Polisportiva Basket Agropoli nei primi due quarti, grazie alle triple di Palma e ai tiri dal campo di Silvestri e Borrelli, i delfini riescono a raggiungere un buon margine di vantaggio, infatti alla fine del secondo quarto il risultato è di 30-41.

Nel terzo quarto cambia la partita, con la squadra di casa che inizia a difendere meglio ed attaccare altrettanto meglio, allo stesso tempo si susseguono gli errori al tiro della Polisportiva Basket Agropoli e il terzo quarto si conclude con il risulto di 51-52.

L’ultimo quarto si apre in perfetta parità e le due squadre ribattono colpo su colpo, ma alla fine la spunta la squadra di casa di soli due punti, con il risultato finale di 77-75.

Sconfitta per la Polisportiva Basket Agropoli che non cambia la classifica degli Agropolesi, ma aumenta l’autostima per essersela giocata alla pari contro la prima della classe.