La Polisportiva Basket Agropoli viene battuta dal San Michele Maddaloni

Nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver Girone Campania, il San Michele Maddaloni supera la Polisportiva Basket Agropoli per 83-73.

L’incontro è equilibrato tra le due squadre che prima dell’inizio del match, erano divise da soli quattro punti.

Nel primo quarto parte subito forte Maddaloni piazzando un buon parziale e indirizzando la partita per i padroni di casa.

L’Agropoli non ci sta e prova a rispondere colpo su colpo, il primo tempo si conclude con il parziale di 37-36, per i padroni di casa.

All’inizio della ripresa, l’Agropoli prova a spingere per vincere la partita, i ragazzi di coach Di Concilio chiudono il terzo quarto in perfetta parità 56-56, con il pallino del gioco in mano ai delfini.

Nell’ultimo quarto succede di tutto, le assenze e gli errori al tiro degli agropolesi, permettono alla squadra di casa di piazzare l’allungo vincente per termina la partita con il risultato di 83-73.

Brutta battuta d’arresto per i delfini che a due giornate dal termine del Campionato, già sono sicuri del nono posto in classifica e attendono la squadra che andranno ad affrontare nei play-off.