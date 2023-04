La Polisportiva Basket Agropoli batte Nola nel turno infrasettimanale

La Polisportiva Basket Agropoli super il Cap Nola per 68-63, ottenendo la seconda vittoria consecutiva, dopo il bel successo di Cava.

La Partita

Nei primi due quarti regna l’equilibrio tra le due squadra, con i delfini che si lasciano preferire nel primo quarto, grazie ad un Palma formato super, il primo quarto termina 18-14 per la squadra di casa.

Nel secondo invece Nola prende il sopravvento e supera i delfini concludendo la seconda frazione con il parziale di 28-33.

La seconda parte di gara

Nella ripresa coach Di Concilio richiama i suoi e l’approccio alla gara è totalmente diverso, buoni gli ingressi in campo di Tempone e Marino che danno linfa vitale alla squadra di casa per chiudere il terzo quarto in vantaggio 54-51.

La partita resta molto equilibrata e nel finale emerge anche un po’ di nervosismo nei delfini, assegnati infatti due tecnici alla squadra di casa, continua a regnare l’equilibrio tra le due squadre quasi fino al termine della partita, quando arriva l’allungo finale della Polisportiva Basket Agropoli, grazie ai liberi di Di Mauro e i tiri di Palma.

Termina così 68-63 l’incontro, con la Polisportiva Basket Agropoli che guadagna altri punti preziosi per rilanciarsi in classifica, alla ricerca di una posizione più favorevole per i play-off.