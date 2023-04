La Polisportiva Basket Agropoli espugna Cava

Grande vittoria per la Polisportiva Basket Agropoli, sul difficile campo del Cava De Tirreni con il risultato finale di 82-84. Nella partita regna l’equilibrio tra le due squadre. Parte subito forte la formazione di casa che con Palma realizza tre triple nella prima frazione e non lascia scappare la squadra di casa.

Domina l’equilibrio

Il Cava Basketball prende le contromisure e risponde colpo su colpo, la partita è davvero avvincente, con entrambe le squadre che vogliono portare a casa il risultato pieno.

Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Di Concilio vengono trascinati da un Di Mauro in formato super, ottime le sue percentuali dalla distanza, ma soprattutto la tripla che regala il distacco finale che permette ai delfini di guadagnare due punti fondamentali contro un avversario davvero ostico.

Termina così l’incontro con il risultato di 82-84 per la Polisportiva Basket Agropoli, con i delfini che continuano a mettere fieno in cascina per guadagnare posizioni utili per i play-off.