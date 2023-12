La Nuova Compagnia vallese torna in scena dopo 4 anni con Messaggi & Segreti

Mercoledì 3 Gennaio 2024 e Giovedì 4 Gennaio 2024 alle ore 21:00, presso il Teatro Auditorium “Leo De Berardinis” sito in Via Badolato a Vallo della Lucania, si terrà lo spettacolo teatrale “Messaggi & Segreti” messo in scena dalla Nuova compagnia Vallese con la regia di Antonino Nese. Caratterizzato da una chiave riflessiva e a tratti ironica, lo spettacolo offre agli spettatori spunti interessanti per riflettere su tematiche attuali. Gli interpreti sono: Francesco Maiese, Gaetano Iannuzzi, Alessio Mautone, Gaetana Sabatino, Angela Villano, Marco De Biase, Mariella di Sanza e Antonella Vitiello.

Ritorno sulle scene

Si tratta di un ritorno sulla scena della Nuova Compagnia Vallese dopo quattro anni di inattività: “Purtroppo il Covid ci ha costretti ad uno stop forzato, che ha cambiato le nostre vite e non ci ha permesso di mettere in scena nuove commedie ma in questi quattro anni non vedevamo l’ora di ritornare sul palcoscenico e replicare quanto fatto negli anni precedenti. Il nostro pubblico sta rispondendo benissimo con l’acquisto dei biglietti e questo testimonia che abbiamo seminato bene con i tre spettacoli che, negli scorsi anni, abbiamo portato in scena” commenta il Presidente della Compagnia Teatrale, Francesco Maiese. La Nuova compagnia Vallese va in scena con il suo quarto spettacolo dopo aver portato in scena “E Fuori nevica” nel 2017”, “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” nel (2018) e “Natale in Casa Cupiello” nel (2019).

Info utili

Il costo del tagliando è di euro 10.

Potete acquistare il vostro tagliando, in prevendita, al costo di €10 presso i nostri rivenditori autorizzati:

Libreria Pagina 5, Via Gioacchino Murat 5, Vallo della Lucania (Sa)

Mario Roberto Mazza Fotografo, Via Angelo Rubino 159, Parco Fiorito, Vallo della Lucania (Sa)

Sarà una serata all’insegna del buon teatro con l’occasione di riflettere su argomenti attuali.