La Feldi Eboli vince 5-3 contro il Futsal Pistoia

La Feldi Eboli ha regalato una serata di festa e di sorrisi ai tanti tifosi accorsi al PalaDirceu di Eboli per la 28^ giornata di Serie A New Energy. Le volpi di Samperi si sono imposte per 5-3 contro il Futsal Pistoia, mantenendo il secondo posto in classifica in vista dei Playoff Scudetto e assicurandosi già matematicamente un piazzamento tra le prime quattro.

La Feldi Eboli domina la partita

La gara è stata indirizzata sin dai primi istanti quando Calderolli, dopo 55 secondi, ha sbloccato il match, battendo Weber con grande freddezza. La Feldi è stata assoluta padrona del campo e Guilhermao ha iniziato a scaldarsi centrando il palo a metà del primo tempo.

Pistoia ha provato una reazione approfittando di un calcio piazzato con Javi Roni che ha centrato il palo, ma la Feldi ha raddoppiato con Fantecele. Il numero 14 delle volpi ha puntato il suo marcatore e, dopo averlo saltato, ha battuto ancora Weber con un tiro chirurgico a poco più di 5 minuti dal termine. Nel finale di primo tempo è arrivato il tris delle volpi, stavolta a firmarlo è Selucio che, dopo aver colpito il palo sulla sua prima conclusione, è stato al posto giusto e ha ribattuto subito in rete. Alla fine del primo tempo, il punteggio è stato di 3-0 per la Feldi.

La ripresa e il ritorno del Pistoia

Nella ripresa, la Feldi ha continuato il suo show dopo pochi secondi con Guilhermao che si è girato in area e ha battuto il portiere avversario per il poker delle volpi.

Mister Fratini non ha accettato di fare da vittima sacrificale e ha subito giocato la carta del portiere di movimento. La sua scelta ha premiato la formazione toscana che prima ha accorciato le distanze con Vega e poi, con Javi Roni, si è portata sul 4-2 a metà della ripresa. La reazione della Feldi è stata affidata alle sortite di Vavà e Guilhermao, entrambi però hanno sprecato una ghiotta occasione. A 4 minuti dalla fine c’è stata una grande occasione anche per Calderolli, ma il numero 11 rossoblù ha centrato il palo a porta vuota. La stessa scena si è ripetuta un minuto più tardi con Vavà che non ha sbagliato e ha siglato il 5-2. Il Pistoia, però, non è mai morto e nonostante la retrocessione già matematica, ha lasciato tutto in campo trovando di nuovo la rete con Berti che ha fatto 5-3.

La prossima sfida della Feldi Eboli

La Feldi Eboli ha ancora due partite da giocare per il campionato. La prossima sfida sarà nel weekend sul campo dell’Italservice Pesaro e poi la settimana successiva il contro Meta Catania.