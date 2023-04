La Favola San Marco Agropoli si ferma ai play off

Il San Marco Agropoli dopo aver conquistato i play off, nella regular season, si ferma al primo turno, dopo la sconfitta per 3-2 con il Real Bellizzi.

La compagine Agropolese, dopo aver recitato un ruolo di protagonista, da matricola per la Prima Categoria, in un girone dove presenziavano squadre blasonate come, Battipagliese e Campagna, ha concluso il suo campionato al quarto porto guadagnandosi l’accesso ai play-off.

La semifinale play-off

La semifinale dei play-off vedeva opposto il San Marco Agropoli al Real Bellizzi, in gara secca sul campo della compagine di Bellizzi

I ragazzi di mister Delfino hanno venduto cara la pelle, venendo sconfitti per 3-2, grazie ad un goal arrivato nei minuti di recupero per i padroni di casa, match condizionato per gli agropolesi da un espulsione arrivata nei primi minuti di gara.

Nonostante l’inferiorità numerica il San Marco è stato sempre in partita, avendo la possibilità di vincere anche l’incontro.

Termina così la stagione degli agropolesi, con la società che ha ringraziato tutti i tifosi e gli sponsor sui propri canali social, con l’augurio che l’anno prossimo possa essere quello buono per la promozione.